Побиття Ярмоленка та Ко у відеоогляді матчу Евертон – Вест Хем – 4:1
В рамках 1/8 фіналу Кубка англійської Ліги Вест Хем Ярмоленка зазнав нищівної поразки від Евертона. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Вест Хем.
Евертон вже на 11-й хвилині повів у рахунку: Кін зробив класне закидання, а Калвер-Льюїн першим дотиком обробив передачу, а другим пробив повз Рендольфа. Мерсисайдці відзначились ще раз, але гол Рішарлісона після прекрасного пасу Хамеса скасували через офсайд.
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Другий тайм розпочався із голу Снодграса з-за меж штрафного. Однак, далі Евертон знищив суперника. Рішарлісон змістився з флангу і рикошетом від захисника знову вивів "ірисок" вперед. Калвер-Льюїн вдало зіграв на добиванні після удару Івобі у стійку, а на 84 хвилині він оформив хет-трик після передачі Сігурдссона.