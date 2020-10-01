Евертон вже на 11-й хвилині повів у рахунку: Кін зробив класне закидання, а Калвер-Льюїн першим дотиком обробив передачу, а другим пробив повз Рендольфа. Мерсисайдці відзначились ще раз, але гол Рішарлісона після прекрасного пасу Хамеса скасували через офсайд.

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Другий тайм розпочався із голу Снодграса з-за меж штрафного. Однак, далі Евертон знищив суперника. Рішарлісон змістився з флангу і рикошетом від захисника знову вивів "ірисок" вперед. Калвер-Льюїн вдало зіграв на добиванні після удару Івобі у стійку, а на 84 хвилині він оформив хет-трик після передачі Сігурдссона.