Иванович признался, где продолжит карьеру

Бывший защитник лондонского Челси и питерского Зенита Бранислав Иванович, похоже, готовится к возвращению на Туманный Альбион.

"Скорее всего, я продолжу карьеру в Эвертоне. Я получил от них хорошее предложение. Посмотрим, чем все закончится.

Иванович может оформить неожиданный камбэк в АПЛ

Црвена Звезда пока не делала мне предложений. На данный момент нет никакой необходимости думать о переезде в Белград, но я подумаю, если со мной кто-то свяжется", – цитирует серба The Sun.

Напомним, что Бранислав Иванович имеет опыт выступлений в Англии. В 2008-2017 гг. он защищал цвета Челси, где, в частности, работал и под руководством Карло Анчелотти – действующего главного тренера Эвертона.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии