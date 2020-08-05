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Иванович признался, где продолжит карьеру

10:55 - Читати українською
Иванович признался, где продолжит карьеру
Иванович и Анчелотти / ФК Челси

Бывший защитник лондонского Челси и питерского Зенита Бранислав Иванович, похоже, готовится к возвращению на Туманный Альбион.

"Скорее всего, я продолжу карьеру в Эвертоне. Я получил от них хорошее предложение. Посмотрим, чем все закончится.

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Црвена Звезда пока не делала мне предложений. На данный момент нет никакой необходимости думать о переезде в Белград, но я подумаю, если со мной кто-то свяжется", – цитирует серба The Sun.

Напомним, что Бранислав Иванович имеет опыт выступлений в Англии. В 2008-2017 гг. он защищал цвета Челси, где, в частности, работал и под руководством Карло Анчелотти – действующего главного тренера Эвертона.

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