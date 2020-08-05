Івановіч зізнався, де продовжить кар'єру

Колишній оборонець лондонського Челсі та пітерського Зеніта Браніслав Івановіч, схоже, готується до повернення на Туманний Альбіон.

"Найімовірніше, я продовжу кар'єру в Евертоні. Я отримав від них хорошу пропозицію. Поглянемо, чим усе закінчиться.

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Црвена Звезда наразі не робила мені пропозицій. На цей момент немає жодної потреби думати про переїзд до Белграда, але я подумаю, якщо зі мною хтось зв'яжеться", – цитує серба The Sun.

Нагадаємо, що Браніслав Івановіч має досвід виступів в Англії. У 2008-2017 рр. він захищав кольори Челсі, де, зокрема, працював і під керівництвом Карло Анчелотті – чинного головного тренера Евертона.

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