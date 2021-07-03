Иванисеня должен подписать долгосрочный контракт с российским ФК Крылья Советов. Игрок уже присоединился к команде, которая находится на сборах в Сербии.

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Отмечается, что клуб стал победителем ФНЛ (второго по силе дивизиона России) в прошлом сезоне и поднялся в российскую Премьер-лигу.

Заметим, Дмитрий присоединился к "мужикам" летом 2019-го и провел 68 матчей. Соглашение Иванисени с клубом завершилось 30 июня, но генеральный директор Зари заявил, что оно не будет продлено. Добавим, что в активе хавбека 1 матч в составе сборной Украины.

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