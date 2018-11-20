Німеччина провела жахливий рік, але Льов в останній момент показав, що у збірної є перспектива

Збірна Німеччини не може занести 2018 рік собі в актив. Провалений чемпіонат світу, відсутність результатів у Лізі націй, установлено різноманітні антидосягнення. Однак поряд з цим Бундестім розпочала зміну поколінь і вже показала, якою вона буде у відборі до Євро-2020.

6 поразок за рік вперше в історії, лише 31% перемог вперше з 1964-го, найгірша різниця м'ячів (-3) з 1956-го, тільки 1,08 забитого гола в середньому за гру – так погано не було з 1950-го, перша з 1979-го серія з 5 безвиграшних офіційних матчів. Ну і ганьба на чемпіонаті світу, як головний показник невдалого періоду. Вболівальники Бундесманншафт хочуть якнайшвидше забути жахливий 2018-й рік.

Льов винен у провалі Німеччини, але справа не в Сане. Головні причини ганебного вильоту Бундестім з ЧС-2018

Головним винуватцем такої кризи став Йоахім Льов. Це не той випадок, коли всіх собак просто вішають на головного тренера, бо так найпростіше. Льов дійсно винен, що поточний рік вийшов настільки поганим. Ми виносимо за дужки всі об'єктивні чинники, на кшталт поганої форми важливих футболістів і банального невезіння, хоча й негативний ефект від них наставник міг пом'якшити.

Нагадаємо декілька претензій, які закидали Льову протягом року:

– Ставка на футболістів, які в той момент перебували на спаді.

– Відсутність кардинально нових ідей в атаці з нечисленними шансами для перспективної молоді.

– Неналежна підготовка до суперників без конкретних рішень під слабкі/сильні сторони.

При цьому Льова не звільняють і навряд чи звільнять до початку відбору на Євро-2020. Після чемпіонату світу Німецький футбольний союз в будь-якому випадку залишив би його на посаді. Відправити себе у відставку міг тільки сам Йогі – якщо він розумів, що не знає, як виправити кризову ситуацію. У підсумку все пройшло за найбільш прогнозованим сценарієм – боси виразили довіру тренеру, а той виправдався за ЧС-2018 і представив нібито правильний план на майбутнє.

Льов дійсно почав змінювати Бундестім, однак не так швидко, як очікували. Залучалися юні таланти, які вже запалюють у своїх клубах, але в перших осінніх матчах вибір складу все одно залишав питання. Як і використання гравців в такій структурі, яка не дозволяє показати їхні сильні сторони. Позитивних зрушень після Мундіалю не вистачало, футбол Німеччини все одно був не настільки вертикальним, як того вимагає підбір виконавців.

Після розгрому від Нідерландів Льов зробив кардинальну зміну, яка, можливо, зберегла йому роботу. Невдоволення після ЧС і кількох наступних матчів зросло до критичного рівня. Потрібен був різкий крок. Ним став перехід на 3-4-3 зразка тріумфального Кубка Конфедерацій-2017 з солідним вкрапленням молоді.

Льов не просто змінив схему, він чітко окреслив, якою буде Бундестім. Динамічне тріо індивідуально сильних форвардів Сане-Вернер-Гнабрі, яке вже демонструє високий рівень взаємодії. Реактивний Тіло Керер на правому фланзі, Йозуа Кімміх у ролі партнера Тоні Крооса по центру поля, а також варіант для оборони, яка обіцяє бути ефективною завдяки всім футболістам з хорошим пасом (навіть Зюле показав вміння виконувати "черпачки").

До того ж, активне залучення темношкірих гравців повністю відвело в тінь придуманий внутрішній конфлікт на підгрунті расизму.

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Продемонструвати перспективу – таке завдання стояло перед тренерським штабом після чемпіонату світу. Він з ним впорався, нехай і в останній момент. Жодної перемоги в 4 матчах Ліги націй і виліт з елітного дивізіону – це жах, але ніхто не вимагав позитивних виступів у напівтовариському турнірі. Так, внаслідок цих невдач Йогі ускладнив собі життя – Німеччина може не потрапити у перший кошик при жеребкуванні відбірного раунду Євро-2020. Але не більше. Від коуча чекають впевненого виходу на континентальний форум і нової збірної.

Нова збірна є – 6 футболістів потенційної основи мають 23 роки і менше, лише одному за 30 (Мануель Нойєр). Найголовніше, що Льов показав готовність змінюватися, довіряючи новим обличчям. Томас Мюллєр нарешті сів на лаву запасних (його вихід на заміну проти Нідерландів, що стало однією з ключових причин втрати темпу і подальшого фіаско, не був суто забаганкою тренера – Серж Гнабрі повідомив про проблеми зі здоров'ям), а Жером Боатенг після розмови з Йогі взяв паузу у виступах за збірну.

Невдачі в матчах за новою схемою поки що серйозної тривоги не викликають. Натомість можна сказати, що збірна пройшла солідний етап зміни поколінь. Молода команда з перспективою на Євро-2020 і ЧС-2022 в окремі часові відрізки показує хороший футбол.

Йоахім Льов привів збірну Німеччини до найгіршого року в її новітній історії, але в останній момент врятувався. Він натякнув, що Бундестім може мати світле майбутнє під його керівництвом.

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