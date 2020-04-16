Италия выплатит компенсацию журналистам за остановку Серии А

В Италии вспомнили о журналистах, которые сейчас остаются без работы из-за пандемии.
Италия решила финансово поддержать своих спортивных журналистов, информирует официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
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Каждый представитель спортивных СМИ, оставшийся без работы, сможет претендовать на единовременную помощь в 600 евро.
Напомним, Серия А – один из первых европейских турниров, кто объявил об остановке из-за коронавируса. Вероятное возобновление турнира прогнозируется на начало лета.
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