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"Маловероятно": итальянский чиновник скептически оценил шансы доиграть сезон в Серии А

00:45 17 Читати українською
"Маловероятно": итальянский чиновник скептически оценил шансы доиграть сезон в Серии А
"Маловероятно": итальянский чиновник скептически оценил шансы доиграть сезон в Серии А

В Совете министров Италии сомневаются относительно возобновления сезона 2019/20 в местной Серии А.

Заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери не верит в то, что кампания будет завершена не в кабинетах.

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"Маловероятно, что чемпионат возобновится", – цитирует чиновника журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.

Розыгрыш Серии А было остановлен из-за вспышки заболеваемости коронавирусом 10 марта, когда большинство команд сыграли 26 туров. Позже чемпионат перенесли на неопределенный срок.

Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран. На 15 апреля там было зафиксировано более 162 тысяч случаев инфицирования, 21 067 из них – летальные.

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Италия Серия А коронавирус
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