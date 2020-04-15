"Маловероятно": итальянский чиновник скептически оценил шансы доиграть сезон в Серии А

В Совете министров Италии сомневаются относительно возобновления сезона 2019/20 в местной Серии А.
Заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери не верит в то, что кампания будет завершена не в кабинетах.
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"Маловероятно, что чемпионат возобновится", – цитирует чиновника журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.
Розыгрыш Серии А было остановлен из-за вспышки заболеваемости коронавирусом 10 марта, когда большинство команд сыграли 26 туров. Позже чемпионат перенесли на неопределенный срок.
Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран. На 15 апреля там было зафиксировано более 162 тысяч случаев инфицирования, 21 067 из них – летальные.
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