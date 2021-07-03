Перемога збірної Італії над Бельгією в рамках 1/4 фіналу Євро-2020 дозволив "Скуадрі адзуррі" підкорити ще одну вершину.

Італія здобула вже 15 поспіль перемогу в рамках чемпіонату Європи із урахуванням матчів кваліфікації, що є абсолютним рекордом змагання, повідомляє Opta.

Бельгія – Італія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що це саме досягнення могла встановити і Бельгія, в якої перед початком поєдинку також було 14 поспіль перемог.

Нагадаємо, Італія мінімально обіграла бельгійців (2:1) та оформила вихід до 1/2 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з Іспанією 6 липня. Початок зустрічі о 22:00.

Італія вийшла у півфінал Євро-2020, втримавши перемогу над Бельгією