Італія встановила рекорд Євро за кількістю перемог поспіль – Бельгія зупинилась за крок від цього ж досягнення
3 липня 09:36 - Читать на русском
Перемога збірної Італії над Бельгією в рамках 1/4 фіналу Євро-2020 дозволив "Скуадрі адзуррі" підкорити ще одну вершину.
завершено
Ніколо Барелла 31’
Лоренцо Інсіньє 44’
31’ Ніколо Барелла
44’ Лоренцо Інсіньє
Італія здобула вже 15 поспіль перемогу в рамках чемпіонату Європи із урахуванням матчів кваліфікації, що є абсолютним рекордом змагання, повідомляє Opta.
Бельгія – Італія – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Цікаво, що це саме досягнення могла встановити і Бельгія, в якої перед початком поєдинку також було 14 поспіль перемог.
Нагадаємо, Італія мінімально обіграла бельгійців (2:1) та оформила вихід до 1/2 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з Іспанією 6 липня. Початок зустрічі о 22:00.
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