Бельгия и Италия встречаются в матче 1/4 финала Евро-2020. Смотрите видео главных моментов матча Бельгия – Италия.

Италия открыла счет через полчаса после стартового свистка. Первый темп результативной атаки захлебнулся, но Верратти включил контрпрессинг, отобрал мяч перед чужой штрафной и нашел пасом Бареллу. Хавбек Интера искусно расстрелял Куртуа!

Бельгия – Италия – видео гола Бареллы

В конце первого тайма Италия удвоила преимущество усилиями Инсинье. Вингер Наполи вырвался на оперативный простор и фирменным ударом в дальнюю "девятку" поразил ворота. Красота!

Бельгия – Италия – видео гола Инсинье

Бельгия все же успела сократить отставание до перерыва. Доку заработал пенальти, упав в борьбе с Ди Лоренцо, а Лукаку точно пробил с 11-метровой отметки.

Бельгия – Италия – видео гола Лукаку