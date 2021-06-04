Италия готовится к Евро-2020 и в рамках товарищеской встречи в родных стенах принимала Чехию. Хотя чехи на старте выглядели активнее, но в середине тайма вперед вырвались "адзурри" – Иммобиле благодаря отскоку завладел мячом в штрафной соперника, на замахе убрал защитника и с убийственного расстояния прошил голкипера. Уже под занавес первой половины встречи Барелла, благодаря рикошету от Павленко закрепил преимущество хозяев – 2:0.

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После перерыва ситуация на поле не изменилась. Итальянцы продолжали давить на соперника, и на 65-й еще один сумел положить Инсинье. Однако, даже после этого они не остановились – на 74-й счет сделал разгромным Берарди. Этот гол стал последним в матче, и финальный свисток зафиксировал сокрушительную победу хозяев – 4:0.

Уже 11 июня сборная Италии встретится в выездном поединке против сборной Турции. Также к их группе на Евро-2020 входят команды Швейцарии и Уэльса.

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