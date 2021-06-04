Євро-2020, Група D. Розклад матчів:

Англія – Хорватія – 13 червня, 16:00 (Вемблі, Лондон)

Шотландія – Чехія – 14 червня, 16:00 (Хемпден Парк, Глазго)

Хорватія – Чехія – 18 червня, 19:00 (Хемпден Парк, Глазго)

Англія – Шотландія – 18 червня, 22:00 (Вемблі, Лондон)

Хорватія – Шотландія – 22 червня, 22:00 (Хемпден Парк, Глазго)

Чехія – Англія – 22 червня, 22:00 (Вемблі, Лондон)

Англія

Рейтинг ФІФА: 4-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: бронза (1968)

Головний тренер: Гарет Саутгейт

Капітан: Харрі Кейн

Ключовий гравець: Харрі Кейн

Фінальним акордом п'ятого року на посаді керманича "Трьох левів" для Гарета Саутгейта стане чемпіонат Європи. Спогади про континентальні першості для нього навряд є радісними. Саме нинішній коуч англійців зробив вирішальний промах у злощасній серії пенальті проти збірної Німеччини у півфіналі домашнього Євро-96. Та драма команди Террі Венейблса стала і персональним викликом для Саутгейта, який після фіаско ще довго боявся показатися на очі рідній матері.

Власне той турнір разом із "бронзовим" чемпіонатом буремного 1968-го й залишаються найвищим досягненням збірної Англії. На Євро п'ять років тому англійці взагалі зганьбилися й вилетіли вже в 1/8 фіналу від сенсаційної Ісландії. Але з того часу "Три леви" пережили зміну поколінь і класно виступили на ЧС-2018 та в прем'єрному розіграші Ліги націй. Розсип талантів нової генерації неабияк підвищив рівень конкуренції за місце в збірній. Тож перед Євро-2020 Саутгейт отримав приємний головний біль із визначенням остаточної заявки.

Етап відбору виконавців виявився для керманича "Трьох левів" важким випробуванням. Спершу планувалося, що Англія відразу оголосить фінальну заявку з 26-ти гравців. Проте, англійський фінал у Лізі чемпіонів і напіванглійський – у Лізі Європи сплутали Саутгейту всі карти. Побоюючись травм своїх підопічних, він спочатку склав попередній список і зберіг інтригу зі складом до останнього дня. Але й тоді очікуваної сенсації з вильотом із заявки Александер-Арнольда не сталося. Той зазнав травми стегна в спарингу проти австрійців пізніше.

Зрештою, Саутгейт узяв на Євро-2020 чотирьох (!) правих оборонців, ледь не десяток вінгерів і всього двох чистих форвардів. Тож по телевізору чемпіонат подивляться не лише прогнозовані Годфрі, Вайт чи Ворд-Праус, а й справжні бомбардири Бемфорд і Воткінс. Щоправда, збірна Англії може дуже швидко приєднатися до них. Сітка турніру "Трьом левам" зовсім не благоволить – вже на стадії 1/8 фіналу вони ризикують зустрітися з командами Іспанії, Франції, Португалії або Німеччини. Щоб перемогти ці команди старань одного MVP сезону АПЛ Кейна буде недостатньо.

Хорватія

Рейтинг ФІФА: 14-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (1996, 2008)

Головний тренер: Златко Даліч

Капітан: Лука Модріч

Ключовий гравець: Лука Модріч

Відносно недовгий літопис збірної Хорватії – історія постійних злетів і падінь. На Євро хорвати стабільно вистрілюють кожні 12 років. На прем'єрному Євро-96 балканці дійшли до чвертьфіналу та повторили це досягнення у 2008-му. Отже, цьогорічний форум повинен стати новим успіхом "картатих". Передумови до цього є. Хорвати під орудою Златко Даліча вчинили фурор на Мундіалі в Росії та вчасно запустили процес зміни поколінь у національній команді.

Нинішній призов збірної Хорватії – з категорії кліше про сплав молодості та досвіду. Поруч із володарем "Золотого м'яча-2018" Модрічем, якому восени виповниться 36, до Кубка Європи наповну готуються 19-річний центрбек Гвардіол, 22-річний атакувальний хавбек Іванушец та його ровесник, вінгер Вольфсбурга Брекало. А ще є молодий Брадаріч, ветерани Віда, Ловрен і Перішіч, а також зіркові Ковачіч, Крамаріч і Ребіч у повному розквіті сил.

Топ-матч групового етапу чекає на хорватів у стартовому турі – проти збірної Англії. Позитив тут у тому, що будь-який результат у двобої проти фаворита квартету збереже балканцям шанси на вихід до плей-офф. Із "Трьома левами" підопічні Даліча перетиналися у рамках прем'єрної Ліги націй 2,5 роки тому і, хоч і не перемогли англійців, але добряче попсували нерви в Рієці (0:0) та на культовому Вемблі (1:2 – вольова перемога британців).

З іншого боку, виступи збірної Хорватії у Лізі націй 2020/21 та на старті відбору до ЧС-2022 ствердили певну циклічність балканської команди. "Картаті" – колектив настрою, який може або безславно вилетіти, або вибитися в сенсації турніру. Враховуючи провал в еліті Лізі націй УЄФА та посередні результати під час березневого циклу кваліфікації до Мундіалю в Катарі, особливих подвигів від хорватів не чекають. Та саме це й може стати секретною зброєю хлопців Даліча на прийдешньому Євро.

Шотландія

Рейтинг ФІФА: 44-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: груповий етап (1992, 1996)

Головний тренер: Стів Кларк

Капітан: Ендрю Робертсон

Ключовий гравець: Джон Макгінн

Із часів останніх успіхів збірної Шотландії виросло ціле покоління уболівальників, яке й не пам'ятає що в 90-х "Тартанова армія" була доволі міцним горішком. На пам'ятному для англійців Євро-96 шотландці цілком могли вийти з групи, але пропустили в чвертьфінал якраз найпринциповішого опонента та Нідерланди (за додатковими показниками). Із "помаранчевими" земляки Роберта Бернса тоді розписали мирову, програли Англії з великим голом Гаскойна та нереалізованим пенальті легенди Лідса і Ліверпуля Макаллістера, а потім марно мінімально здолали Швейцарію.

За інерцією Шотландія ще пробилася на ЧС-1998, але зазнала там гучного фіаско та зникла з радарів подібних форумів. Не скажеш, що впродовж цієї чверті століття на півночі Британських островів не з'являлися помітні фігури. Ті ж Міллер, Даррен Флетчер, Браун чи Макфадден були сильними виконавцями, але збірній бракувало командності та ефективного менеджменту. Довелося впасти ганебно низько, щоб настали зміни. У березні 2019-го шотландці були розгромлені Казахстаном (3:0) на виїзді та попрощалися з Алексом Маклішем. На його місце прийшов Стів Кларк – грамотний фахівець, який асистував Моурінью у час його першого пришестя в Челсі.

На Євро-2020 шотландці пробилися через "чорний хід" – плей-офф Ліги націй. "Тартанова армія" легко виграла свою групу з Ізраїлем і Албанією у дивізіоні С, а потім зі скрипом у серіях одинадцятиметрових пройшла тих же ізраїльтян і міцну збірну Сербії. Березневий цикл кваліфікації до Мундіалю в Катарі збірна Шотландії провела посередньо: нічия з Австрією – в актив, з постійним опонентом Ізраїлем – імовірно в мінус, а розгром Фарер був справою техніки. Уже в ході підготовки до чемпіонату шотландці провели майстер-клас для України з нейтралізації Нідерландів (2:2).

Зірки збірної Шотландії, звісно, виступають в АПЛ. У старті команди Кларка варто очікувати появи фулбека Ліверпуля Робертсона, оборонця Арсенала Тірні та хавбека МЮ Мактоміная. Але тіньовим лідером шотландців є знакова для Астон Вілли постать – Джон Макгінн. Центрхав своїми фірмовими ривками до штрафного майданчика суперників доклався до впевненого сезону бірмінгемців і тепер спробує розвинути успіх у національній команді. Вчасно обрав шотландський прапор і нападник Саутгемптона Адамс, який нав'яже конкуренцію за місце на вістрі атаки бомбардиру КПР Дайксу. Враховуючи сучасні реалії, Шотландії для прем'єрного виходу з групи на Євро може вистачити й однієї перемоги в квартеті. Здається, цьому поколінню це до снаги.

Чехія

Рейтинг ФІФА: 40-ве місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: фіналіст (1996)

Головний тренер: Ярослав Шилгави

Капітан: Владімір Даріда

Ключовий гравець: Томаш Соучек

Чеська національна команда привчила своїх шанувальників до постійних гойдалок. Перша самостійна участь "локомотива" в Євро завершилася виходом у фінал, де, можливо, лише безглузда ідея "золотого гола" подарувала трофей Німеччині. Далі все традиційно і в стилі майбутнього суперника – хорватів: виліт після групового турніру, півфінал, знову додому після трьох матчів, чвертьфінал і виліт після групового етапу на чемпіонаті Європи-2016. Отже, цьогорічний форум за логікою має стати успішним.

Підштовхує до цієї думки й поступ збірної Чехії в останні роки. На російський Мундіаль чехи взагалі не поїхали, потім потрапили під каток України в дебютній Лізі націй і почали кваліфікацію до Євро-2020 з гучного ляпаса від англійців (0:5). Натомість завершила цей етап команда Чехії помстою англійцям у тому ж відборі, путівкою на чемпіонат і виходом до дивізіону А Ліги націй. Навесні чехи взяли 4 очки в трьох турах кваліфікації до ЧС-2022 і наразі йдуть другими в квінтеті з Бельгією, Уельсом, Білоруссю та Естонією.

Дружина Ярослава Шилгави – команда настрою. Ця збірна здатна нав'язати серйозну боротьбу потужним бельгійцям, німцям чи англійцям, але так само легко може здатися скромнішим колективам. Тій же Шотландії чехи двічі програли в Лізі націй 2020/21, а ще були незрозумілі поразки болгарам і косоварам. Отже, виступ збірної Чехії на Євро-2020 залежатиме від ігрової форми головних зірок команди. Дует із Вест Хема Цоуфал-Соучек – серед героїв сильного сезону "молотків" в АПЛ. Той же Даріда, як міг, тягнув Герту з болота Бундесліги, а Шик утвердився у ролі наконечника атак Байєра.

Прогноз "Футбол 24" для групи D

Безумовний фаворитом квартету з магією четвірок (усі збірні мають цю цифру в свіжому рейтингу ФІФА) є Англія. Команда Саутгейта за потенціалом мала б спокійно брати 9 очок і готуватися до битви за життя в 1/8 фіналу. Проте, англійці, найімовірніше, бодай раз очки втратять. Це не завадить їм посісти перше місце в групі. Натомість на гарантовану другу путівку в плей-офф очевидними претендентами виглядають Хорватія і з меншими шансами Чехія. Попри початковий статус аутсайдера, Шотландія може приємно здивувати скептиків, а з вдалим збігом обставин і в час битви інших за вихід із групи й собі скористатися нагодою застрибнути в останній вагон потяга до 1/8 фіналу Євро-2020.

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