Італія у більшості дотиснула збірну Вірменії у відборі до Євро-2020

У першому матчі 5-го туру відбору до Євро-2020 збірна Італії здобула непросту перемогу, граючи у більшості увесь другий тайм зустрічі.

Стартові хвилини поєдинку здивували, мабуть, усіх. Гравцям збірної Вірменії не потрібно було часу, аби вивчити суперника безпосередньо на полі та визначити, як грати з ним сьогодні. Шалений натиск господарів, небезпечні моменти біля воріт Даннарумми, злякані італійці – так можна було б описати перші 10 хвилин матчу у Єревані. Зрештою, на 11-й хвилині Карапетян перетворив цю перевагу в забитий м'яч. Швидка контратака, удар з кута штрафного майданчика – 1:0.

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Після цього вірмени трохи заспокоїлись, а італійці взяли м'яч під свій контроль. На 25-й хвилині сталась невелика сутичка між гравцями суперників, за що Вератті, Газарян та Карапетян отримали жовті картки. Останній на 45-й хвилині отримав друге попередження та залишив свою команду в меншості. Та ще перед цим епізодом Італія змогла зрівняти рахунок. Андреа Белотті відкрився на подачу Емерсона з лівого флангу і, наче ніким не помічений, розстріляв ворота Айрапетяна!

У другому таймі італійці не поспішали реалізовувати чисельну більшість, а гравці збірної Вірменії час від часу виходили у небезпечні контратаки. Однак, у середині другого тайму гості таки досягли свого. Спочатку спрацювала заміна Манчіні: Бонуччі точним навісом знайшов вільного Лоренцо Пеллегріні в штрафному майданчику, а той не залишив шансів голкіперу – 1:2. А за 3 хвилини опісля Белотті класно розібрався із захисниками, розвернувся та пробив у нижній кут воріт, встановивши остаточний рахунок у матчі – 1:3.

Після поєдинку Італія продовжує йти без втрат, вигравши усі 4 матчі у відборі. Натомість Вірменія втратила нагоду наблизитись до другого місця у групі, маючи 6 очок.