toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Італія у більшості дотиснула збірну Вірменії у відборі до Євро-2020

21:06 324 Читать на русском
Італія у більшості дотиснула збірну Вірменії у відборі до Євро-2020
Італійці святкують взяття воріт / твіттер збірної Італії

У першому матчі 5-го туру відбору до Євро-2020 збірна Італії здобула непросту перемогу, граючи у більшості увесь другий тайм зустрічі.

11’ Александр Карапетян
45+1’ Александр Карапетян
 
Андреа Белотті 28’
Лоренцо Пеллегріні 77’
Андреа Белотті 80’
11’ Александр Карапетян
28’ Андреа Белотті
45+1’ Александр Карапетян
77’ Лоренцо Пеллегріні
80’ Андреа Белотті

Стартові хвилини поєдинку здивували, мабуть, усіх. Гравцям збірної Вірменії не потрібно було часу, аби вивчити суперника безпосередньо на полі та визначити, як грати з ним сьогодні. Шалений натиск господарів, небезпечні моменти біля воріт Даннарумми, злякані італійці – так можна було б описати перші 10 хвилин матчу у Єревані. Зрештою, на 11-й хвилині Карапетян перетворив цю перевагу в забитий м'яч. Швидка контратака, удар з кута штрафного майданчика – 1:0.

Битва "динамівців", дуель суперників України та нова серія великого протистояння – головні фішки 5-го туру євровідбору

Після цього вірмени трохи заспокоїлись, а італійці взяли м'яч під свій контроль. На 25-й хвилині сталась невелика сутичка між гравцями суперників, за що Вератті, Газарян та Карапетян отримали жовті картки. Останній на 45-й хвилині отримав друге попередження та залишив свою команду в меншості. Та ще перед цим епізодом Італія змогла зрівняти рахунок. Андреа Белотті відкрився на подачу Емерсона з лівого флангу і, наче ніким не помічений, розстріляв ворота Айрапетяна!

У другому таймі італійці не поспішали реалізовувати чисельну більшість, а гравці збірної Вірменії час від часу виходили у небезпечні контратаки. Однак, у середині другого тайму гості таки досягли свого. Спочатку спрацювала заміна Манчіні: Бонуччі точним навісом знайшов вільного Лоренцо Пеллегріні в штрафному майданчику, а той не залишив шансів голкіперу – 1:2. А за 3 хвилини опісля Белотті класно розібрався із захисниками, розвернувся та пробив у нижній кут воріт, встановивши остаточний рахунок у матчі – 1:3.

Після поєдинку Італія продовжує йти без втрат, вигравши усі 4 матчі у відборі. Натомість Вірменія втратила нагоду наблизитись до другого місця у групі, маючи 6 очок.

blog_ava
Україна втратила Шведа перед матчем з Литвою
14:16
7316
Теги
Італія Італія Євро-2020 Вірменія Вірменія Вірменія - Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
35
хв
Україна U-21
18:30
Фінляндія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук