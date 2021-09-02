Квалификация к ЧМ-2022, 4-й тур

Группа I

Андорра – Сан-Марино – 2:0

Голы: Валес, 18, 24

Польша – Албания – 4:1

Голы: Левандовски, 12, Букша, 44, Крыховьяк, 54, Линетти, 89 – Чикалеши, 25

Группа J

Исландия – Румыния – 0:2

Голы: Ман, 47, Станчу, 83

Лихтенштейн – Германия – 0:2

Голы: Вернер, 41, Сане, 77

Северная Македония – Армения – 0:0

Бундестим пришла в гости к Лихтенштейну. Подопечные Флика имели тотальное преимущество, но вышли вперед лишь в конце первого тайма – Мусиала в своем дебютном матче ассистировал Вернеру. Германия продолжала владеть инициативой, но воплотить ее в забитые мячи удалось только Сане на 77 минуте. Роковая нереализация, которая стала серьезной проблемой Украины в матче с Казахстаном, не помешала немцам обыграть аутсайдера – Лихтенштейн нанес только один удар мимо ворот за весь матч.

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Армения осталась сенсационным лидером группы J (где также выступает Германия), расписав нулевую ничью с Северной Македонией. Команды немало пробивали по воротам, однако точность помешала забить хотя бы гол. А Исландия после недавнего громкого скандала проиграла Румынии – Ман и Станчу принесли победу румынам на выезде.

В группе I Польша приблизилась к Англии, разгромив дома Албанию. Счет открыл Левандовски, но Чикалеши достаточно быстро выровнял положение. Букша до перерыва снова вывел поляков вперед. Крыховяк с передачи Левандовски увеличил преимущество, а Линетти поставил точку во встрече. Андорра же в битве аутсайдеров переиграла Сан-Марино – дубль Валеса решил судьбу встречи.

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