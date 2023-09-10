Защитник сборной Италии Джанлука Манчини не сыграет против нашей команды в отборе к Евро-2024.

Манчини не поможет сборной Италии в следующем матче с Украиной из-за травмы, сообщает Corriere dello Sport.

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Защитник Ромы попросил замену в начале второго тайма против Северной Македонии вследствие проблемы с мышцами. Его заменил Скальвини.

Италия примет Украину во вторник, 12 сентября, в Милане на Сан-Сиро. Тот матч будет очень важным в контексте борьбы за выход на чемпионат Европы.

"Скуадра Адзурра" потеряла очки на поле Северной Македонии, потому отстает от нас на три балла в турнирной таблице, имея игру в запасе.

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