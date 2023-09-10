Захисник збірної Італії Джанлука Манчіні не зіграє проти нашої команди в відборі до Євро-2024.

Манчіні не допоможе збірній Італії у наступному матчі з Україною з через травму, повідомляє Corriere dello Sport.

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Захисник Роми попросив заміну на початку другого тайму проти Північної Македонії внаслідок проблеми з м'язами. Його замінив Скальвіні.

Італія прийме Україну у вівторок, 12 вересня, в Мілані на Сан-Сіро. Той матч буде надважливим у контексті боротьби за вихід на чемпіонат Європи.

"Скуадра Адзурра" втратила очки на полі Північної Македонії, тому відстає від нас на три бали в турнірній таблиці, маючи гру в запасі.

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