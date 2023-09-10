Италия упустила победу над Северной Македонией и отстала от Украины на три очка (имея игру в запасе) в группе отбора к Евро-2024 перед очным матчем. Это был дебют для Спаллетти во главе сборной.

Италия упустила победу над Северной Македонией – шедевр капитана испортил дебют Спаллетти и сделал подарок Украине

"Проблемы возникали, когда игра становилась хаотичной, а мы теряли надежность в обороне. Но команда провела солидный матч. Мы не позволили разгуляться сопернику, а в атаке не хватало терпения.

Должны сделать выводы и найти моменты, которые можно улучшить. На следующий матч против Украины нам придется сделать несколько изменений, ведь тяжелое поле повлияло на состояние футболистов", – цитирует тренера Football Italia.

Италия примет Украину во вторник, 12 сентября, в Милане на Сан-Сиро. Тот матч будет очень важным в контексте борьбы за выход на чемпионат Европы.