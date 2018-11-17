Италия – Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Италия и Португалия объявили стартовые составы на поединок 5 тура Лиги наций. В этой же новости ссылка на прямую онлайн-трансляцию матча.

Матч Лиги наций Италия – Португалия начнется в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роберто Манчини и Фернанду Сантуш обнародовали списки игроков, которые начнут матч с первых минут.

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Италия – Португалия: стартовые составы команд:

Италия: Доннарумма – Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Бираги – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Инсинье, Иммобиле

Португалия: Руй Патрисиу – Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жозе Фонте, Марио Руй – Рубен Невеш, Вильям Карвальо, Пицци – Брума, Бернарду Силва, Андре Силва.

Напомним, Криштиану Роналду не был вызван в сборную Португалии.

После 2 сыгранных матчей Португалия лидирует в группе, набрав 6 очков. У Италии 4 очка в 3 сыгранных поединках, Польша добыла только 1 пункт в 3 матчах.