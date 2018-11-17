Італія – Португалія: стартові склади команд на матч Ліги націй

Італія та Португалія оголосили стартові склади на поєдинок 5 туру Ліги націй. У цій же новині лінк на пряму онлайн-трансляцію матчу.

Матч Ліги націй Італія – Португалія розпочнеться о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Роберто Манчіні та Фернанду Сантуш оприлюднили списки гравців, які розпочнуть матч з перших хвилин.

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Італія – Португалія: стартові склади команд:

Італія: Доннарумма – Флоренці, Бонуччі, К'єлліні, Бірагі – Барелла, Жоржінью, Верратті – К'єза, Інсіньє, Іммобіле

Португалія: Руй Патрісіу – Жоау Канселу, Рубен Діаш, Жозе Фонте, Маріо Руй – Рубен Невеш, Вільям Карвалью, Піцці – Брума, Бернарду Сілва, Андре Сілва.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду не був викликаний у збірну Португалії.

Після 2 зіграних матчів Португалія лідирує в групі, набравши 6 очок. У Італії 4 очки в 3 зіграних поєдинках, Польща здобула лише 1 пункт у 3 матчах.