Глава государства будет присутствовать на стадионе Уэмбли во время финальной игры форума, сообщает Sky Sport Italia.

Италия – Испания: Кьеза рассекретил особый источник мотивации "Скуадры Адзурры"

Появление президентов республики на важных матчах для "Скуадры адзурры" напоминает о двух исторических итальянских триумфах. В финале чемпионата мира 1982-го на трибунах находился тогдашний глава страны Аллесандро Пертини. Решающий поединок ЧМ 2006 года также посетил тогдашний президент Джорджо Наполитано. В обеих играх сборная Италии одержала главные трофеи турниров.

Отметим, во время финального матча Евро-2012 в Киеве глава Италии не посетил НСК Олимпийский. "Скуадра адзурра" тогда крупно проиграла Испании со счетом 0:4.

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