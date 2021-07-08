Италия получит важную поддержку в финале Евро – талисман, которого не хватило в Украине
Президент Италии Серджо Маттарелла посетит финальный поединок за трофей чемпионата Европы.
Глава государства будет присутствовать на стадионе Уэмбли во время финальной игры форума, сообщает Sky Sport Italia.
Италия – Испания: Кьеза рассекретил особый источник мотивации "Скуадры Адзурры"
Появление президентов республики на важных матчах для "Скуадры адзурры" напоминает о двух исторических итальянских триумфах. В финале чемпионата мира 1982-го на трибунах находился тогдашний глава страны Аллесандро Пертини. Решающий поединок ЧМ 2006 года также посетил тогдашний президент Джорджо Наполитано. В обеих играх сборная Италии одержала главные трофеи турниров.
Отметим, во время финального матча Евро-2012 в Киеве глава Италии не посетил НСК Олимпийский. "Скуадра адзурра" тогда крупно проиграла Испании со счетом 0:4.
Италия одолела Испанию и стала финалистом Евро-2020: Луис Энрике переиграл Манчини, "Скуадру Адзурру" рано короновать