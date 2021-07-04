"Мы тепло относимся друг к другу и полны энтузиазма. Мы почти как братья. Это благодаря тренеру, который вернул Италию на высокий уровень.

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Мне очень жаль Спинаццолу, он играл невероятно, для нас он был фундаментальным игроком. Повторяю, мы как братья, и потерять друга, хотя и в метафорическом смысле, нехорошо. Мы будем скучать по нему, но теперь ему просто нужно думать о выздоровлении, мы постараемся подарить ему большую радость.

С Испанией будет очень сложный матч. У нас схожие тактические схемы, но мы более динамичны. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас похожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, прибегать к высокому прессингу, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по-разному", – цитирует Кьезу Sky Sport Italia.

Напомним, сборные Италии и Испании встретятся в первом полуфинале чемпионата Европы. Стартовый свисток на лондонском Уэмбли прозвучит 6 июля в 22:00.

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