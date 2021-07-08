Глава держави буде присутнім на стадіоні Вемблі під час фінальної гри форуму, повідомляє Sky Sport Italia.

Італія – Іспанія: К'єза розсекретив особливе джерело мотивації "Скуадри Адзурри"

Присутність президентів республіки на важливих матчах для "Скуадри Адзурри" нагадує про два історичні італійські тріумфи. У фіналі чемпіонату світу 1982-го на трибунах перебував тогочасний глава країни Алессандро Пертіні. На вирішальний поєдинок ЧС 2006 року також завітав тодішній президент Джорджо Наполітано. У обох іграх збірна Італії здобула головні трофеї турнірів.

Зауважимо, під час фінального матчу Євро-2012 в Києві глава Італії не відвідав НСК Олімпійський. "Скуадра Адзурра" тоді розгромно програла Іспанії з рахунком 0:4.

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