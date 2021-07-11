Италия – Англия: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Евро-2020
Сборные Италии и Англии на Уэмбли поборются за звание чемпиона Европы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Финальный матч Евро-2020 Италия – Англия начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Италия – Англия: анонс финала Евро-2020
Стартовые составы:
Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон – Барелла, Жоржинью, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толои
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Триппьер, Филлипс, Райс, Шоу – Маунт, Стерлинг – Кейн
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Мингз, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Джеймс, Сака, Беллингэм
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