Італія – Англія: стартові склади та онлайн-трансляція фіналу Євро-2020
Збірні Італії та Англії на Вемблі поборються за звання чемпіона Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Фінальний матч Євро-2020 Італія – Англія розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на ТК "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Італія – Англія: анонс фіналу Євро-2020
Стартові склади:
Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон – Барелла, Жоржінью, Верратті – К'єза, Іммобіле, Інсіньє
Запасні: Сірігу, Мерет, Локателлі, Белотті, Берарді, Пессіна, Ачербі, Крістанте, Бернардескі, Бастоні, Флоренці, Толої
Англія: Пікфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Тріпп'єр, Філліпс, Райс, Шоу – Маунт, Стерлінг – Кейн
Запасні: Рамсдейл, Джонстон, Гріліш, Хендерсон, Рашфорд, Мінгз, Коуді, Санчо, Калверт-Льюїн, Джеймс, Сака, Беллінгем
55 років страждань – нарешті не соромно. Чому Англія виграє фінал Євро-2020, а за Саутгейта можна вболівати