Италия – Швейцария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020
Сборная Италии в родных стенах принимает Швейцарию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура Евро-2020 Италия – Швейцария начнётся в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдёт в Риме на "Стадио Олимпико", телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Италия – Швейцария: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы
Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Жоржинью, Локателли – Берарди, Иммобиле, Инсинье
Запасные: Сиригу, Мерет, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толой
Швейцария: Зоммер – Аканджи, Шер, Эльведи – Мбабу, Фройлер, Джака, Родригес – Шакири – Сеферович, Эмболо
Запасные: Мвого, Кобель, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт
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