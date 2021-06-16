Правило "хорошее начало – половина дела" не всегда можно применить, прогнозируя ход чемпионатов Европы. Однако иногда премьерные поединки на турнире поражают своим драматизмом и напряжением, а некоторые команды берутся за дело без раскачки и с первого тура. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает самые знаковые матчи открытия в истории турнира.

Один из самых безумных матчей-премьер в истории Евро состоялся в первом розыгрыше, когда Франция уступила Югославии со счетом 4:5. Правда, мы упоминали его в контексте голевых феерий на чемпионатах Европы, поэтому в этот раз остановимся на других поединках. К счастью, ярких встреч хватало.

Евро-1968 ("Сан-Паоло", Неаполь)

Италия – СРСР 0:0 (победа Италии путем жеребьевки)

Фото из архива

Сейчас в такое трудно поверить, однако судьба выхода в финал континентального первенства (тогда чемпионат Европы начинался с полуфиналов) зависела не столько от мастерства футболистов, сколько от каприза фортуны. На бой с Италией в старте сборной СССР вышли три уроженца Украины: киевлянин Анатолий Бышовец, харьковчанин Юрий Истомин и Владимир Капличный из Каменца-Подольского.

Основное время завершилось вничью, а регламент предусматривал определение победителя путем жеребьевки. Сам процесс определения финалиста оброс легендами и мифами. Самая распространенная версия – капитан СССР Альберт Шестернев получил право первым выбрать: орел или решка. Монета вроде бы была кривой, и Шестернев так медлил с выбором, что арбитр передал ход Джачинто Факетти. Тот не прогадал и без труда вывел свою сборную в финал.

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Євро-1972

"Босуил", Антверпен

Бельгия – ФРГ 1: 2

Голы: Полленис, 83 – Мюллер, 24, 71.

"Стад Эмиль Версе", Брюссель

Венгрия – СССР 0: 1

Гол: Коньков, 53.

Полуфиналы чемпионата Европы 1972 начались синхронно. Если в Антверпене дубль Герда Мюллера принес победу немцам (а самому футболисту – заявку на звание лучшего бомбардира Евро), то в Брюсселе все решилось благодаря точному удару игрока донецкого Шахтера Анатолия Конькова. На 85-й минуте венгры могли отыграться, однако киевский динамовец Евгений Рудаков парировал пенальти. Это позволило сборной СССР пробиться в финал в третий раз за четыре розыгрыша турнира.

Евро-1976 ( "Максимир", Загреб)

Чехословакия – Нидерланды 3:1 (дополнительное время)

Голы: Ондруш, 19, Негода, 114, Весели, 118 – Ондруш, 73 (автогол).

Один из самых зрелищных чемпионатов Европы начался эпической битвой в Загребе. Всего в 4 матчах Евро-1976 было забито 19 голов, а кроме того, во всех поединках судьба триумфатора решалась в экстратайме или в серии пенальти. В основное время забивал только Антон Ондруш: чехословацкий защитник поразил сначала чужие, а потом и свои ворота. На исходе дополнительного времени Нидерланды с капитаном Йохан Кройф пропустили дважды и соревновались только за бронзу, а Чехословакия в итоге завоевала трофей. А еще дождливое шоу на "Максимире" запомнилось тремя удалениями!

Евро-1988 ( "Райнштадион", Дюссельдорф)

ФРГ – Италия 1:1

Голы: Бреме, 55 – Манчини, 52.

Будущие полуфиналисты турнира встретились в Дюссельдорфе. Нападающий итальянцев Роберто Манчини забил первый гол за 14 матчей в составе сборной (и самый важный в национальной карьере), однако номинальные гости недолго праздновали победу: уже через несколько минут Бреме сравнял счет.

Евро-2004 ("Драгау", Порту)

Португалия – Греция 1:2

Голы: Роналду, 90 + 3 – Карагунис, 7, Басинас, 51 (с пенальти).

Вывеска матча открытия Евро-2004 повторилась в финале и с аналогичным итогом. Георгиос Карагунис отметился самым быстрым голом в истории премьерных матчей на чемпионатах Европы. Затем был пенальти, который привез Криштиану Роналду. (Да, было и такое.) А в компенсированное время 19-летний Криштиану отметился первым голом за национальную команду.