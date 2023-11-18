Италия одержала победу над Северной Македонией (5:2). Видео голов и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч между итальянцами и македонцами был важен для сборной Украины с точки зрения турнирного положения. До стартового свистка команда Сергея Реброва опережала "Скуадру Адзурру" на три балла.

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Подопечные Спаллетти не без нервов, но справились со своей задачей. Дармиан открыл счет, а Кьеза до перерыва сделал его разгромным, оформив дубль. Северная Македония во втором тайме воспользовалась тем, что итальянцы сбавили темп и сумели отыграть два мяча. Впрочем, под конец встречи "Скуадра Адзурра" забила еще два гола.

Сейчас Италия и Украина имеют одинаковое количество очков – по 13. Команда Спаллетти находится выше в турнирной таблице только по дополнительным показателям. Итак, в очном матче Италия и Украина решат судьбу путевки на Евро-2024.