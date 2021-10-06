Півфінальний поєдинок Ліги націй зі старту розпочав 17-річний півзахисник "блаугранас". Це його дебютний вихід на поле у футболці збірної Іспанії.

Італія – Іспанія: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу Ліги націй

Як повідомляє MisterChip у Twitter, Гаві став наймолодшим гравцем "Фурії Рохи" в історії – 17 років і 62 дні. Талант побив рекорд 1936 року, який належав гравцю Атлетіко Анхелю Суб'єті. Він був на 201 день старший за Гаві.

Нагадаємо, юний іспанець став справжнім відкриттям поточного сезону. На клубному рівні він провів 8 поєдинків та навіть записав до свого активу один результативний пас.

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