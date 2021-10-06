"Скуадра Адзурра" и "Фурия Роха" встречаются в полуфинале Лиги наций. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Италия – Испания стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, а в прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Стартовые составы команд

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Инсинье, Бернардески.

Запасные: Сиригу, Мерет, Кьеллини, Калабрия, Локателли, Пеллегрини, Распадори, Берарди, Димарко, Ачерби, Кристанте, Кин.

Испания: Симон – Аспиликуэта, Ляпорт, Торрес, Алонсо – Коке, Бускетс, Гави – Сарабия, Торрес, Оярсабаль.

Запасные: Де Хеа, Санчес, Мартинес, Хиль, Пино, Роберто, Гарсия, Регилон, Порро, Родри, Форнальс, Мерино.

Последний раз команды встречались в полуфинале Евро-2020. Тогда инициативой владела Испания, но в серии пенальти победила Италия, которая в итоге стала чемпионом Европы.

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