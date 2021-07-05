"Я тоже чувствую напряжение, когда приближается матч. Нужно быть со старта хладнокровным, чтобы сделать как можно меньше ошибок. В этом весь шарм этих матчей.

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Это будет тяжелый матч, пусть даже Испания отличается от Бельгии. Мы все же столкнемся с большим количеством трудностей. С Австрией было трудно, поскольку это был первый матч плей-офф. На протяжении многих лет Испания была выдающейся командой, даже со сменой поколений, они помолодели. У них хороший тренер и отличные игроки.

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Их футбол доминировал в мире в последние 20 лет, они не изменятся сейчас. Де Росси не давал нам много советов (ассистент Манчини работал под руководством Луиса Энрике в Роме – Футбол 24), тренер изменил свой стиль и тип тренировок, он стал другим. Если мы и Испания приехали сюда, то это заслуженно. Шансы равны.

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Луис Энрике очень сильный тренер, он побеждал в еврокубках с Барселоной, но не только. Он также хорошо зарекомендовал себя в Роме. Если тренеру удается заставить свои команды играть хорошо, без побед, это важно и демонстрирует его уровень.

Что касается тики-таки, это придуманный ими, испанский футбол, который привел их к невероятным успехам, и они продолжают хорошо выступать. Наш будет немного другим, мы итальянцы, и мы не можем внезапно стать испанцами. Постараемся сыграть в свой футбол", – приводит слова алленаторе Corriere dello Sport.

Напомним, что матч Италия – Испания состоится на Уэмбли во вторник, 6 июля. Начало поединка в 22:00.

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