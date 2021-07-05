УЕФА в своем официальном Twitter опубликовал фотографии творения Adidas.

Англия – Дания: определился арбитр на второй полуфинал Евро

Мяч получил название Uniforia Finale. Основное отличие от предыдущей версии – цвет основы. Дизайнеры выбрали серый вместо белого, который использовался в группе и на предыдущих стадиях плей-офф. Также на поверхности есть изображение лондонского Уэмбли – именно он будет принимать все три решающие матчи.

Добавим, что финал Евро-2020 состоится 11 июля, полуфиналы – 6-го и 7-го. В первой паре сойдутся Италия с Испанией, а днем позже Англия будет противостоять Дании.

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