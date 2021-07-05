"Я теж відчуваю напругу, коли наближається матч. Потрібно бути зі старту холоднокровним, щоб зробити якомога менше помилок. У цьому весь шарм цих матчів.

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Це буде важкий матч, хай навіть Іспанія відрізняється від Бельгії. Ми все ж зіткнемося з великою кількістю труднощів. Із Австрією було важко, оскільки то був перший матч плей-офф. Упродовж багатьох років Іспанія була видатною командою, навіть зі зміною поколінь, вони помолодшали. У них хороший тренер і чудові гравці.

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Їхній футбол домінував у світі в останні 20 років, вони не зміняться зараз. Де Россі не давав нам багато порад (асистент Манчіні працював під керівництвом Луїса Енріке в Ромі – Футбол 24), тренер змінив свій стиль і тип тренувань, він став іншим. Якщо ми та Іспанія приїхали сюди, то це заслужено. Шанси рівні.

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Луїс Енріке дуже сильний тренер, він перемагав у єврокубках з Барселоною, але не тільки. Він також добре зарекомендував себе в Ромі. Якщо тренеру вдається змусити свої команди грати добре, без перемог, це важливо й демонструє його рівень.

Щодо тікі-таки, то це придуманий ними, іспанський футбол, який привів їх до неймовірних успіхів, і вони продовжують добре виступати. Наш буде трохи іншим, ми італійці, і ми не можемо раптово стати іспанцями. Намагатимемося зіграти у свій футбол", – наводить слова алленаторе Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що матч Італія – Іспанія відбудеться на Вемблі у вівторок, 6 липня. Початок поєдинку о 22:00.

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