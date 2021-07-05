Італія – Іспанія: Манчіні оцінив Луїса Енріке, визначив шанси на фінал і пояснив відмінності команд
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні поспілкувався із пресою напередодні півфіналу чемпіонату Європи проти команди Іспанії.
"Я теж відчуваю напругу, коли наближається матч. Потрібно бути зі старту холоднокровним, щоб зробити якомога менше помилок. У цьому весь шарм цих матчів.
Італія – Іспанія: матч 1/2 фіналу Євро-2020 довірили бригаді арбітрів із Німеччини
Це буде важкий матч, хай навіть Іспанія відрізняється від Бельгії. Ми все ж зіткнемося з великою кількістю труднощів. Із Австрією було важко, оскільки то був перший матч плей-офф. Упродовж багатьох років Іспанія була видатною командою, навіть зі зміною поколінь, вони помолодшали. У них хороший тренер і чудові гравці.
Євро-2020: УЄФА презентував м'яч для вирішальних стадій турніру
Їхній футбол домінував у світі в останні 20 років, вони не зміняться зараз. Де Россі не давав нам багато порад (асистент Манчіні працював під керівництвом Луїса Енріке в Ромі – Футбол 24), тренер змінив свій стиль і тип тренувань, він став іншим. Якщо ми та Іспанія приїхали сюди, то це заслужено. Шанси рівні.
Італія – Іспанія: К'єза розсекретив особливе джерело мотивації "Скуадри Адзурри"
Луїс Енріке дуже сильний тренер, він перемагав у єврокубках з Барселоною, але не тільки. Він також добре зарекомендував себе в Ромі. Якщо тренеру вдається змусити свої команди грати добре, без перемог, це важливо й демонструє його рівень.
Щодо тікі-таки, то це придуманий ними, іспанський футбол, який привів їх до неймовірних успіхів, і вони продовжують добре виступати. Наш буде трохи іншим, ми італійці, і ми не можемо раптово стати іспанцями. Намагатимемося зіграти у свій футбол", – наводить слова алленаторе Corriere dello Sport.
Нагадаємо, що матч Італія – Іспанія відбудеться на Вемблі у вівторок, 6 липня. Початок поєдинку о 22:00.
Ця Бельгія вже зламалася – несіть нову, або Чому Мартінес не витримав лівого хука Манчіні