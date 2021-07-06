Полуфинальное противостояние между итальянской и испанской главными командами будет памятным для Джорджо Кьеллини.

36-летний защитник вышел в стартовом составе "Скуадры Адзурры" на матч с "Фурией Рохой". Для него это пятая игра с испанцами на европейском первенстве.

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Как информирует Opta Sports, впервые в истории чемпионатов Европы отдельный футболист проводит 5 встреч против одного соперника. До этого Кьеллини играл с Испанией на Евро-2008 (1 раз), Евро-2012 (дважды) и Евро-2016 (1 матч).

Всего в активе Джорджо Кьеллини теперь 111 поединков в футболке главной команды страны.

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