Италия встречается с Испанией в рамках полуфинала чемпионата Европы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Начиная с полуфинальной стадии, все матчи Евро-2020 пройдут в Лондоне на легендарном Уэмбли. Старт каждой игры запланирован в 22:00. Смотреть матч Италия – Испания можно на платформах oll.tv и MEGOGO по подписке. Прямая трансляция также доступна на канале "Украина", а также в разных форматах на телеканалах "Футбол", где студия "EURO NON STOP" стартовала в 20:00. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Италия – Испания: анонс полуфинала Евро-2020

История противостояния этих команда насчитывает почти четыре десятка встреч, в которых на две победы больше у Испании. Однако, если говорить исключительно о чемпионатах Европы, то здесь наблюдаем паритет. В рамках турнира команды встречались шесть раз, одержав по две победы и дважды сыграв вничью. Более успешной была "Фурия Роха", которая выбила "Скуадру" из четвертьфинала в 2008 году (правда, только по пенальти) и громила ее в финале-2012, в то же время у Италии есть только победа в группе на Евро-1988 и победа в 1/8 финала Евро-2016.

Перед матчем у обоих тренеров было по одной кадровой проблеме. Роберто Манчини ожидаемо вместо травмированного Леандро Спинаццолы выпустил Эмерсона. Луис Энрике место Пабло Сарабии доверил Дани Ольмо, но не ограничился только этой перестановкой. Сенсационно в стартовом составе оказался Микель Оярсабаль – Альваро Мората остался в запасе.

Италия – Испания: стартовые составы на матч 1/2 финала Евро-2020:

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Испания: Симон – Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Альба – Коке, Бускетс, Педри – Торрес, Оярсабаль, Ольмо

OFICIAL | ¡¡TENEMOS LA ALINEACIÓN INICIAL PARA LAS SEMIS!!



Estos son los once jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para este derbi mediterráneo por un billete en la final de la #EURO2020.



¿ESTÁIS LISTOS, AFICIÓN? ¡¡VAMOOOOOS!!



#ITA - #ESP #SomosEspaña pic.twitter.com/Oi4dyDPdvv — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 6, 2021

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