Півфінальне протистояння між італійською та іспанською головними командами буде пам'ятним для Джорджо К'єлліні.

36-річний оборонець вийшов у стартовому складі "Скуадри Адзурри" на матч з "Фурією Рохою". Для нього це п'ята гра з іспанцями на європейській першості.

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Як інформує Opta Sports, вперше в історії чемпіонатів Європи окремий футболіст проводить 5 зустрічей проти одного суперника. До цього К'єлліні грав з Іспанією на Євро-2008 (1 раз), Євро-2012 (двічі) та Євро-2016 (1 матч).

Загалом в активі Джорджо К'єлліні тепер 111 поєдинків у футболці головної команди країни.

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