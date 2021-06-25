"Играть на Уэмбли приятно. У нас есть игроки, которые никогда здесь не были. Они будут рады провести матч на таком стадионе. Когда ты играешь в футбол, хочешь оказаться на такой арене. К такому храму футбола нужно относиться с уважением. Уверен, ребята завтра сыграют хорошо. Лично я считаю Уэмбли лучшим стадионом в мире.

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Мы спокойны. У Италии много хороших игроков. Все, кто играет, продолжат делать то, что делали до этого. Подождем завтрашнего дня, чтобы оценить состояние тех, кто под вопросом, но состав более или менее ясный. Австрия – классная команда, которая играет в агрессивный футбол. Нам предстоит провести очень хороший матч. Начинается плей-офф, и здесь ошибки недопустимы, в этом особенность этих турниров. Ты должен доказать, что сильнее, и ничего больше.

Мы с большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах нужно быть очень внимательными.

Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это важно. Это совсем другая атмосфера, это замечательно. В Риме было что-то невероятное. Уэмбли – фантастический стадион, и атмосфера тоже будет хорошей. Рады, что оказались здесь", – цитирует Манчини прес-служба УЄФА.

Отметим, что Австрия и Италия уже завтра, 26 июня, определят судьбу одной из путевок в 1/4 финала Евро-2020. Начало встречи в 22:00.

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