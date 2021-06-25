"Грати на Вемблі приємно. У нас є гравці, які ніколи тут не були. Вони будуть раді провести матч на такому стадіоні. Коли ти граєш в футбол, хочеш опинитися на такій арені. До такого храму футболу треба ставитися з повагою. Упевнений, хлопці завтра зіграють добре. Особисто я вважаю Вемблі найкращим стадіоном в світі.

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Ми спокійні. У Італії багато хороших гравців. Всі, хто грає, продовжать робити те, що робили до цього. Почекаємо на завтрашнього дня, щоб оцінити стан тих, хто під питанням, але склад більш-менш ясний. Австрія – класна команда, яка грає в агресивний футбол. Нам треба буде провести дуже хороший матч. Починається плей-офф, і тут помилки неприпустимі, в цьому особливість цих турнірів. Ти повинен довести, що сильніший, і нічого більше.

Ми з великою повагою ставимося до Австрії, це хороша команда з хорошими гравцями. Якщо ми хочемо перемогти, треба зіграти добре. Австрійці чинять серйозний тиск на суперника. Ця команда грає в хороший футбол. У них є три-чотири дуже технічних гравця, наприклад, Алаба. У таких матчах треба бути дуже уважними.

Ми будемо грати в присутності 25 тисяч уболівальників, це важливо. Це зовсім інша атмосфера, це чудово. У Римі було щось неймовірне. Вемблі – фантастичний стадіон, і атмосфера теж буде хорошою. Раді, що опинилися тут", – цитує Манчіні прес-служба УЄФА.

Зазначимо, що Австрія та Італія вже завтра, 26 червня, визначать долю однієї з путівок до 1/4 фіналу Євро-2020. Початок зустрічі о 22:00.

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