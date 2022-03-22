В скором времени стартует продажа билетов на матч между победителями Евро-2020 и Копа Америка-2021.

Сборные Италии и Аргентины выйдут на газон лондонского Уэмбли 1 июня. Матч стартует в 21:45 по киевскому времени, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Купить билеты можно будет уже 24 марта, когда стартует продажа. Самый дешевый пропуск на арену стоит 25 фунтов стерлингов. Предполагается, что 86 тысяч фанатов смогут наблюдать за матчем Италия – Аргентина на трибунах легендарной арены.

Следует отметить, что УЕФА и КОНМЕБОЛ возрождают традиции проведения символического матча между чемпионами ассоциаций после 29 лет перерыва. К слову, у Аргентины есть победный опыт. В 1993-м "альбиселесте" во главе с Диего Марадоной одолели сенсационную Данию.

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