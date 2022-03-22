Незабаром стартує продаж квитків на матч між переможцями Євро-2020 та Копа Амеріка-2021.

Збірні Італії та Аргентини вийдуть на газон лондонського Вемблі 1 червня. Матч стартує о 21:45 за київським часом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Придбати квитки можна буде вже 24 березня, коли стартує продаж. Найдешевша перепустка на арену коштує 25 фунтів стерлінгів. Передбачається, що 86 тисяч фанів зможуть спостерігати за матчем Італія – Аргентина на трибунах легендарної арени.

Варто зауважити, що УЄФА та КОНМЕБОЛ відроджують традиції проведення символічного матчу між чемпіонами асоціацій після 29 років перерви. До слова, в Аргентини є переможний досвід. У 1993-му "альбіселесте" на чолі з Дієго Марадоною здолали сенсаційну Данію.

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