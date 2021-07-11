Италия – Англия: британские хулиганы попытались взять штурмом Уэмбли
Перед финалом чемпионата Европы произошли столкновения английских болельщиков с гостями из Италии и местными правоохранителями.
Британцы атаковали апеннинцев и пытались прорваться на Уэмбли, сообщает Euronews.
Италия – Англия: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Евро-2020
Перед финалом Евро-2020 произошел ряд инцидентов в Лондоне. Нетрезвые английские фанаты бросали камни в прохожих, напали на группу итальянских болельщиков и подрались между собой. Кроме того, хулиганы попытались несанкционированно попасть на стадион. Стюарды с помощью полиции сумели остановить агрессивную толпу. УЕФА успел заверить, что проведению решающего поединка чемпионата ничего не угрожает.
Напомним, матч Италия – Англия начнется в 22:00 по киевскому времени.
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