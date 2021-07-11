Перед финалом чемпионата Европы произошли столкновения английских болельщиков с гостями из Италии и местными правоохранителями.

Британцы атаковали апеннинцев и пытались прорваться на Уэмбли, сообщает Euronews.

Италия – Англия: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Евро-2020

Перед финалом Евро-2020 произошел ряд инцидентов в Лондоне. Нетрезвые английские фанаты бросали камни в прохожих, напали на группу итальянских болельщиков и подрались между собой. Кроме того, хулиганы попытались несанкционированно попасть на стадион. Стюарды с помощью полиции сумели остановить агрессивную толпу. УЕФА успел заверить, что проведению решающего поединка чемпионата ничего не угрожает.

Напомним, матч Италия – Англия начнется в 22:00 по киевскому времени.

55 років страждань – нарешті не соромно. Чому Англія виграє фінал Євро-2020, а за Саутгейта можна вболівати