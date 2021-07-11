Британці атакували апеннінців і намагалися прорватися на Вемблі, повідомляє Euronews.

Італія – Англія: стартові склади та онлайн-трансляція фіналу Євро-2020

Перед фіналом Євро-2020 відбулася низка інцидентів у Лондоні. Нетверезі англійські фанати кидали каміння у перехожих, напали на групу італійських уболівальників і побилися між собою. Окрім того, хулігани зробили спробу несанкціоновано потрапити на стадіон. Стюарди з допомогою поліції зуміли зупинити агресивний натовп. УЄФА встиг запевнити, що проведенню вирішального поєдинку чемпіонату нічого не загрожує.

Нагадаємо, матч Італія – Англія розпочнеться о 22:00 за київським часом.

55 років страждань – нарешті не соромно. Чому Англія виграє фінал Євро-2020, а за Саутгейта можна вболівати