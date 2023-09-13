Защитник Аталанты и сборной Италии Джорджио Скальвини прокомментировал победу над подопечными Сергея Реброва (2:1) в матче отбора на Евро-2024.

"Нам пришлось немного потерпеть, Украина имеет хорошую команду. Мы могли бы забить больше, но сама игра была замечательной.

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Мы много работали, приспосабливаясь к требованиям нового тренера.

Матч с Северной Македонией оставил чувство горечи. Благодаря правильному настрою мы перевернули эту страницу", – цитирует Скальвини официальный сайт УЕФА.

Напомним, Джорджио вышел в основе, провел на поле весь матч и помог Италии подвинуть сборную Украины на третью строчку турнирной таблицы группы С.

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