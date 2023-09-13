Захисник Аталанти та збірної Італії Джорджіо Скальвіні прокоментував перемогу над підопічними Сергія Реброва (2:1) у матчі відбору на Євро-2024.

"Нам довелося трохи потерпіти, Україна має гарну команду. Ми могли б забити більше, але сама гра була чудовою.

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Ми багато працювали, пристосовуючись до вимог нового тренера.

Матч із Північною Македонією залишив почуття гіркоти. Завдяки правильному настрою ми перевернули цю сторінку", – цитує Скальвіні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Джорджіо вийшов в основі, провів на полі весь матч і допоміг Італії посунути збірну України на третю сходинку турнірної таблиці групи С.

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