Жизнь Йохана Кройфа будет представлена на сцене нидерландского театра AFAS в городе Лесден.

"Редактор театра Том де Кэт превратил историю жизни легендарного футболиста с парадоксальной личностью в сценарий об амбициях, любви и дружбе, но также о ревности, одиночестве и предательстве", – говорится в заявлении авторов мюзикла.

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Действие будет включать в себя рок, хип-хоп и оперу. Главный актер, который будет исполнять роль Кройфа, не будет петь, а только играть в футбол.

Напомним, Кройф известный своими выступлениями за Аякс и Барселону в 1964-1978 годах. Легенда ушел из жизни в 2016-м, его одолел рак.

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