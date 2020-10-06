Життя Йохана Кройфа буде представлене на сцені нідерландського театру AFAS у місті Лесден.

"Редактор театру Том де Кет перетворив історію життя легендарного футболіста з парадоксальною особистістю в сценарій про амбіції, любов і дружбу, але також про ревнощі, самотність і зраду", – йдеться у заяві авторів мюзиклу.

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Дійство включатиме у себе рок, хіп-хоп та оперу. Головний актор, який виконуватиме роль Кройфа, не буде співати, а лише гратиме у футбол.

Нагадаємо, Кройф відомий своїми виступами за Аякс та Барселону у 1964-1978 роках. Легенда пішов з життя у 2016-му, його здолав рак.

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