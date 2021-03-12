Аякс разгромно победил Янг Бойз в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Первая 45-минутка была спокойной, а уже после перерыва Аякс разыгрался и уничтожил Янг Бойз. Сначала Классен расстрелял голкипера швейцарцев мощным ударом, а через несколько мгновений Тадич результативно поразил ближний угол.

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Финальную точку во встрече поставил Броббей, эффектно перебросив стража ворот Янг Бойз. Интересно, что подопечные Тен Хага позволили швейцарцам лишь раз ударить по своим воротам, став первым коллективом с похожей статистикой в ​​1/8 и более поздних стадиях Лиги Европы.