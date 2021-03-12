Аякс розгромно здолав Янг Бойз у першому двобої 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Перша 45-хвилинка була спокійною, а вже по перерві Аякс розігрався та знищив Янг Бойз. Спершу Классен розстріляв голкіпера швейцарців потужним ударом, а через кілька миттєвостей Тадіч результативно вразив ближній кут.

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Фінальну крапку у зустрічі поставив Броббей, ефектно перекинувши стража воріт Янг Бойз. Цікаво, що підопічні Тен Хага дозволили швейцарцям лише раз вдарити по своїх воротах, ставши першим колективом зі схожою статистикою в 1/8 та пізніших стадіях Ліги Європи.