Лига Европы, 1/8 финала

Аякс – Янг Бойз – 3:0

Голы: Классен, 62, Тадич, 82, Броббей, 90+2

Славия – Рейнджерс – 1:1

Голы: Станчу, 7 – Хеландер, 36

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Аякс был фаворитом поединка с Янг Бойз и полностью оправдал этот статус. Хозяева полностью контролировали игру, не позволив швейцарцам нанести ни одного удара в створ ворот. Зато нидерландцы трижды отличились в воротах Янг Бойз и сняли все вопросы о будущем четвертьфиналисте из этой пары.

Пражская Славия шокировала подопечных Джеррарда шикарным голом уже на 7-й минуте. Однако шотландцы еще до свистка на перерыв выровняли счет на табло. Во втором тайме гости полностью завладели инициативой, но вырвать победу футболистам Рейнджерс так и не удалось. Украинский защитник Славии Тарас Качараба не попал в заявку чешской команды на матч.

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