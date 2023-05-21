Исторический триумф Де Дзерби в видеообзоре матча Брайтон – Саутгемптон – 3:1
21:13 - Читати українською
Брайтон принимал Саутгемптон в 37-м туре чемпионата Англии. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
29’ Эван Фергюсон
40’ Эван Фергюсон
69’ Паскаль Гросс
29’ Эван Фергюсон
40’ Эван Фергюсон
69’ Паскаль Гросс
Команде Де Дзерби требовалась победа, чтобы обеспечить себе участие в еврокубках на следующий сезон. Со своей задачей Брайтон справился с блеском, обыграв Саутгемптон дома при полной поддержке своих болельщиков. Впервые в истории "чайки" сыграют в еврокубках.
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Напомним, что Брайтон занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, опережая Астон Виллу на три пункта. Команда Де Дзерби имеет игру в запасе. Саутгемптон остается на дне турнирной таблицы.
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