Команде Де Дзерби требовалась победа, чтобы обеспечить себе участие в еврокубках на следующий сезон. Со своей задачей Брайтон справился с блеском, обыграв Саутгемптон дома при полной поддержке своих болельщиков. Впервые в истории "чайки" сыграют в еврокубках.

Де Дзерби обратился к фанатам после триумфа – он не хочет играть с Динамо в одном турнире

Напомним, что Брайтон занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, опережая Астон Виллу на три пункта. Команда Де Дзерби имеет игру в запасе. Саутгемптон остается на дне турнирной таблицы.