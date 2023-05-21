Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби высказался перед болельщиками после исторического выхода в еврокубки.

Команда экс-наставника Шахтера в 37 туре АПЛ одержала победу над Саутгемптоном (3:1). Прекрасный результат обеспечил Брайтону досрочный выход в еврокубки. После игры Роберто Де Дзерби обратился к болельщикам "чаек" и заверил, что команда будет бороться до конца за Лигу Европы.

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"Спасибо! Это действительно фантастический момент. Мы хотим играть в Лиге Европы, а не в Лиге конференций", – высказался тренер.

Брайтон занимает шестую строчку, которая дает право сыграть в Лиге Европы. Напомним, что Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, отправляющее киевлян в Лигу Конференций.

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