Історичний тріумф Де Дзербі у відеоогляді матчу Брайтон – Саутгемптон – 3:1
21:13 - Читать на русском
Брайтон приймав Саутгемптон у 37 турі чемпіонату Англії. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
завершено
29’ Еван Фергюсон
40’ Еван Фергюсон
69’ Паскаль Грос
29’ Еван Фергюсон
40’ Еван Фергюсон
69’ Паскаль Грос
Команді Де Дзербі потрібна була перемога, щоб забезпечити собі участь у єврокубках на наступний сезон. Зі своїм завданням Брайтон впорався блискуче, обігравши Саутгемптон вдома при повній підтримці своїх вболівальників. Вперше в історії "чайки" зіграють в єврокубках.
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Нагадаємо, що Брайтон посідає шосту сходинку у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Астон Віллу на три пункти. Команда Де Дзербі має гру в запасі. Саутгемптон залишається на дні турнірної таблиці.
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