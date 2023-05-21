Команді Де Дзербі потрібна була перемога, щоб забезпечити собі участь у єврокубках на наступний сезон. Зі своїм завданням Брайтон впорався блискуче, обігравши Саутгемптон вдома при повній підтримці своїх вболівальників. Вперше в історії "чайки" зіграють в єврокубках.

Де Дзербі звернувся до фанатів після тріумфу – він не хоче грати з Динамо в одному турнірі

Нагадаємо, що Брайтон посідає шосту сходинку у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Астон Віллу на три пункти. Команда Де Дзербі має гру в запасі. Саутгемптон залишається на дні турнірної таблиці.